Wird es also doch noch ein Klum-Kaulitz-Baby geben? Schon kurz nachdem Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (47) ihre Liebe zu dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (30) öffentlich gemacht hatte, brodelte die Gerüchteküche, was das Zeug hält: Bekommen sie gemeinsamen Nachwuchs? Immer wieder wollten Fans einen Babybauch bei der Laufstegschönheit entdeckt haben. Erst im Februar dementierte die 47-Jährige wieder, schwanger zu sein – es hörte sich auch ganz so an, als sei die Familienplanung abgeschlossen. Doch nun hat Heidi ihre Meinung offenbar geändert...

