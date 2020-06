Wow, diese Beauty kann sich ganz schön verbiegen! In den vergangenen Wochen zeigte Jenny Frankhauser (27) gern im Netz, wie sportlich sie geworden ist. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) macht neben harten Work-outs momentan auch ziemlich extreme Gym­nas­tik­übungen – und die tun schon allein beim Hingucken weh: Jetzt präsentierte sich Jenny ihren Fans in einem knappen Outfit in einer Spagat-Position!

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die 27-Jährige einen ziemlich coolen Schnappschuss von sich. Darauf posiert die brünette Schönheit ganz entspannt im Spagat und macht ein Stretching an der frischen Luft. Besondere Hingucker sind ihr knappes Höschen und der schwarze Spitzen-BH! "Meine morgendliche Stimmung", betitelte Jenny ihren Netz-Beitrag simpel. Ihre Community ist bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen. "Sehr sportlich und sexy" oder "Respekt", kommentierten zwei Follower unter dem Bild.

Das Sport-Gen scheint offenbar in der Familie zu liegen: Auch Jennys Halbschwester Daniela Katzenberger bewies schon häufiger, wie gelenkig sie ist. Vor wenigen Wochen posierte die Kultblondine im Spagat und hielt dabei einen Becher Kaffee in der Hand. Von Anstrengung schien bei ihr in dieser Pose keine Spur zu sein.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Internet-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2020



