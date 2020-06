RTL liefert Trash-Nachschub! Promis unter Palmen erwies sich beim Konkurrenz-Sender Sat.1 zuletzt als voller Erfolg. Jetzt gibt es die Antwort aus Köln: "Like Me I’m Famous" heißt das neue Format, bei dem die Stars sich gegenseitig bewerten können und wie bei Facebook, Instagram und Co. die Likes ihrer Kollegen sammeln müssen. Doch welche Stars sind mit dabei? Bild enthüllt jetzt den Cast, der auch Promiflash aus Insider-Kreisen schon bekannt ist. Mit dabei sind unter anderem Melanie Müller (32), Sarah Knappik (33), Helena Fürst (46) und Aurelio Savina (42).

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de