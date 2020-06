Hui, so viel Haut sieht man bei Sarah Lombardi (27) nur selten! Die Sängerin hält ihre Fans via Social Media nur zu gerne über ihr Leben auf dem Laufenden. So teilt sie oft Anekdoten aus ihrem Alltag als Mama von Alessio (4) oder gibt Einblicke in ihre Sportroutine. Zuletzt nahm sie ihre Follower mit, als sie mit Freund Julian Büscher ihr neues gemeinsames Nest bezog. Jetzt setzte die Brünette aber auf ganz anderen Content: Ziemlich sexy und ungewohnt freizügig präsentierte sich Sarah nun im Bikini im Netz!

Na, wenn sie hier mal nicht bei dem einen oder anderen Follower Schnappatmung ausgelöst hat! In ihrer Instagram-Story stimmt sich die Ex von Pietro Lombardi (28) nun nämlich schon richtig auf den Sommer ein – und posiert in superknapper Bademode vor dem heimischen Spiegel. Dabei dürfte nicht nur der schwarze Zweiteiler mit heißem High-Waist-Höschen ein wahrer Hingucker sein – sondern vor allem auch Sarahs durchtrainierter Body!

Dieser knackige Körper kommt natürlich nicht von ungefähr! Schließlich mauserte sich die 27-Jährige in den vergangenen Jahren zu einer richtigen Fitnessfreundin – und sondert somit regelmäßig den einen oder anderen Schweißtropfen ab. Neben dem Krafttraining schnürt Sarah sich auch regelmäßig die Laufschuhe. Erst im April verkündete sie, innerhalb eines Monats insgesamt 200 Jogging-Kilometer hinter sich gebracht zu haben.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Joti Polizoakis



