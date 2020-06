Aline Bachmann (26) zieht auf der Straße blank! Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat den Extrapfunden in den vergangenen Jahren den Kampf angesagt und mittlerweile über 100 Kilogramm verloren! Die Folgen ihres enormen Gewichtsverlusts präsentierte sie nun mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin: Sie entblößte ihren Bauch und ihre Beine und zeigte die überschüssige Haut an ihrem Körper. "Als ich dick war, haben sie sich umgedreht und geurteilt und jetzt urteilen sie wegen meiner überschüssigen Haut", schreibt die Sängerin zu einem Instagram-Post ihrer Aktion.

