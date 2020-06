Familien-Drama bei Neymar Jr. (28)! Im April machte die Mutter des Profi-Kickers, Nadine Gonçalves, ihre Beziehung zu dem 30 Jahre jüngeren Männermodel Tiago Ramos bekannt. Ihre Liebsten sollen von Anfang an gegen die Liaison mit dem 23-Jährigen gewesen sein, weswegen es schon einmal zu einer kurzen Trennung kam. Als die beiden wieder zusammenfanden, soll Neymar dies gewaltig gegen den Strich gegangen sein. Jetzt wurde Strafanzeige gegen den Profi-Kicker gestellt: Er soll den Freund seiner Mutter homophob beleidigt haben.

In einem privaten Gespräch, das ohne Neymars Wissen mit einer Audioaufnahme dokumentiert wurde, habe der Fußballer laut AFP Tiago homophob beleidigt. "Kleine Schwuchtel", soll der Kicker den Freund seiner Mutter genannt haben. Daraufhin kündigte der LGBT-Aktivist Agripino Magalhaes via Instagram an, dass er eine Klage wegen "krimineller Homophobie, Hassreden und Morddrohungen" einreichen werde. Die Staatsanwaltschaft von São Paulo bestätigte den Eingang der Anzeige und wird nun entscheiden, ob sie die Ermittlungen aufnimmt.

Kurz nachdem die Beziehung von Tiago und Nadine öffentlich wurde, gab es Stimmen, dass das Männermodel eigentlich schwul sei. Kurze Zeit später erklärte Tiago selbst, dass er bisexuell sei und sich zu Frauen und Männern gleichermaßen hingezogen fühle.

Instagram / tiagoramos Tiago Ramos und Nadine Goncalves

Getty Images Profi-Fußballer Neymar

Instagram / tiagoramos Tiago Ramos, 2020

