Wie kommt Julia Jasmin Rühles (32) Comeback bei den Fans an? Von 2012 bis 2014 verkörperte die Schauspielerin bei Berlin - Tag & Nacht die Rolle der JJ Sokolov alias JJ Sexy. Grund für ihren Ausstieg aus der Serie war damals vor allem Julias Tochter: Die Kleine kam nicht damit klar, ihrer Mutter im TV beim Küssen zuzusehen. Ab 17. Juni wird Julia aber wieder in der Serie zu sehen sein. Was halten die Fans davon?

An einer entsprechenden Promiflash-Umfrage (Stand 12. Juni 2020, 10:15 Uhr) nahmen insgesamt 2.023 Leser teil – und das Ergebnis fiel eindeutig aus. Die Mehrheit der Fans kann JJs Rückkehr kaum erwarten. 1.560 (77,1 Prozent der Teilnehmer) gaben an, sich zu freuen, dass die 32-Jährige bald wieder im TV zu sehen sein wird. 463 Umfrage-Teilnehmern (22,9 Prozent) war Julias Comeback relativ egal.

Achtung, Spoiler!

Neben der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin kehren auch die Charaktere Ole (gespielt von Falko Ochsenknecht, 35) und Fabrizio (gespielt von Fernando Dela Vega) ans BTN-Set zurück. Mit Letzterem war JJ in der Serie sogar zusammen, ihre Trennung verlief jedoch alles andere als reibungslos. Zwischen den beiden geht es auch nach ihrem Wiedersehen in den neuen Folgen ziemlich turbulent zu: Fabrizio macht seiner Ex schwere Vorwürfe.

