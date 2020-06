Diese Trennung hat wohl niemand kommen sehen! Seit 2012 waren Kelly Clarkson (38) und Brandon Blackstock (43) das Power-Pärchen schlechthin. Nach sieben Jahre Ehe mit zwei Stief- und zwei leiblichen Kindern ist nun alles aus und vorbei. Wie People berichtet, reichte die Musikerin am 4. Juni in einem Gericht in Los Angeles die Scheidung von ihrem Mann ein – als Grund gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Weitere Details zu dem überraschenden Liebesaus erfahrt ihr im Video.

