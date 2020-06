Lonnie Walker spricht erstmals über seine schwere Vergangenheit. Bereits in jungen Jahren entdeckte der Profisportler seine Leidenschaft zum Ballsport. Seit 2018 steht der Basketballer für die San Antonio Spurs auf dem Parkett. Dabei zählten seine wechselnden Frisuren zu einem regelrechten Markenzeichen des US-Amerikaners. Doch hinter den verschiedenen Haarfarben und Schnitten steckt eine tragische Geschichte: In seiner Kindheit wurde Lonnie sexuell missbraucht.

"Ich wurde sexuell belästigt, vergewaltigt, missbraucht", teilte Lonnie am vergangenen Mittwoch in einem Video via Instagram mit. In diesem Alter habe er noch gar nicht realisiert, was ihm tatsächlich angetan wurde. Rückblickend bezeichnet sich der 21-Jährige sogar als leichtgläubiger Junge. Damals hatte er jedoch die Einstellung, dass seine Haare das Einzige an seinem Körper seien, was er selbst kontrollieren könne. "Es gab mir Selbstbewusstsein", erklärte Lonnie seinen Followern.

"Mein Haar war eine Maske von mir, die meine Unsicherheit verbarg", gestand Lonnie. In den vergangenen Monaten habe er sein inneres Glück gefunden und sogar den Tätern aus seiner Jugend vergeben. Den Missbrauchsvorfall will der NBA-Star ab sofort hinter sich lassen – deshalb rasierte er sich in einem Instagram-Livevideo nun seinen Afro ab!

