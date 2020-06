Zwischen diesen beiden knistert es gewaltig! Junior Marko machte bei M.O.M schon früh deutlich, wer seine Favoritinnen sind. Eine davon ist Lena – mit ihr hatte der Münchner eines seiner ersten Einzeldates in Mexiko. Und die Anziehung ist geblieben. Denn die 27-Jährige ist auch diejenige, die Marko zu seinem ersten Übernachtungsdate einlädt. Im Laufe des Abends macht er deutlich, dass er sich auch bereits mehr mit Lena vorstellen kann...

Nach einem Abendessen in einem Baumhaus im Dschungel stellte der 28-Jährige seiner Favoritin die entscheidende Frage und diese nahm das Angebot an. Seine Freude über Lenas Antwort brachte Marko im Einzelinterview zum Ausdruck: "Das Verlangen, mit ihr alleine zu sein, war schon enorm. Ich möchte selbstverständlich Sex mit Lena haben, aber ich bin auch einfach zufrieden, wenn ich mit ihr einfach den Abend verbringe", ließ er durchblicken. Ob neben ihrem Geknutsche mehr lief, erfuhren die Zuschauer nicht. Lena verriet später nur so viel: "Ich hab sehr viel und schön und intensiv Zeit mit ihm verbracht."

Doch was schätzt Marko an der Blondine? "Lena und ich sind definitiv auf einer Wellenlänge – vom Verhalten her, was familiären Zusammenhalt betrifft. Das sind schon Kleinigkeiten, die mir viel bedeuten", erklärte er. Dem konnte die Blondine nur zustimmen: "Mich wundert es immer wieder, dass ich hier einen Menschen gefunden habe, mit dem ich dieselben Wertvorstellungen teile", sagte sie in der Sendung.

Joyn Lena und Marko in der siebten Folge von "M.O.M"

Joyn Marko und Lena bei "M.O.M"

Joyn Szene aus der siebten Folge von "M.O.M"



