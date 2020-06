Happy Birthday, Sarah Connor! Unglaublich, aber wahr: Die Sängerin wird heute schon 40 Jahre alt. Promiflash schaut anlässlich ihres Ehrentages nun zurück auf ihre bewegte Karriere! 2001 fing alles mit ihrer Single "Let’s Get Back to Bed – Boy!" an, schon mit ihrem dritten Track "From Sarah with Love" schaffte sie es an die Chartspitze. Aber auch privat läuft es rund bei Sarah: Mit ihrem Ex-Mann Marc Terenzi (41) versteht sie sich auch nach ihrer Scheidung im Jahr 2010 blendend, ihre beiden gemeinsamen Kinder wachsen mit dem Kids-Duo auf, das sie mit ihrem jetzigen Partner Florian Fischer (45) hat. Nach einer musikalischen Auszeit meldete sich die gebürtige Delmenhorsterin mit einer Überraschung zurück: Sie macht seit zwei Alben nur noch Tracks mit deutschem Text – und tiefgründigem Inhalt. Ihr Lied "Vincent", der von gleichgeschlechtlicher Liebe handelt, ging im vergangenen Jahr besonders durch die Decke. Wie es beruflich mit ihr weitergeht, dürfte nach dieser Entwicklung wohl nicht mehr nur ihre eingefleischten Fans interessieren!

