Darum freut sich Luke Cook (33) ganz besonders über die Schwangerschaft seiner Freundin! Mit einem süßen Statement hat der "Chilling Adventures of Sabrina"-Star verkündet, dass er zum ersten Mal Papa wird. Seine Verlobte Kara Wilson hat bereits einen deutlich erkennbaren Babybauch und das Paar weiß auch schon, dass es bald einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen darf. Doch abgesehen von den Vaterfreuden reizt eine Sache den Netflix-Star total: Er steht auf Sex mit einer Schwangeren.

"Das zu sagen, ist vielleicht etwas unangebracht, aber ich stand schon immer total auf schwangere Frauen und jetzt, wo ich endlich mit einer schlafen kann, will ich bloß sagen: Ein Traum ist wahr geworden", gibt der Australier in seinem Instagram-Post einen ganz ehrlichen Einblick in seine sexuellen Vorlieben. Auch wenn er vermutet, dass diese Offenbarung für den ein oder anderen etwas zu intim ist, scheinen sich seine Fans an dem Sex-Talk gar nicht zu stören. "Ich hoffe, dein Sohn wird genauso lustig wie du", kommentiert einer seiner Follower den Beitrag.

Aber nicht nur die geliebten Praktiken im Bett sorgen bei dem Paar derzeit für richtig Glücksgefühle – auch die anstehende Geburt des ersten Nachwuchses könnte die werdenden Eltern nicht fröhlicher stimmen. "Wie sind total aufgeregt, haben ein kleines bisschen Angst, aber größtenteils sind wir einfach aufgeregt", erklärt der 33-Jährige auf Social Media.

Instagram / thelukecook Luke Cook, Schauspieler

Instagram / thelukecook Luke Cook und Kara Wilson

Instagram / thelukecook Luke Cook, Schauspieler



