Geht der Schönheitswahn der Kardashians jetzt endgültig zu weit? Obwohl Kim Kardashian (39) schon zahlreiche Beauty-Operationen hinter sich hat, doktert sie zusätzlich digital an sich herum: Mal zaubert sie sich via Photoshop eine schmalere Taille, mal einen noch größeren Po. Diese Eskapaden in Sachen Bildbearbeitung sind ihre Fans schon von dem Reality-TV-Clan gewohnt. Aber jetzt geht die ganze Sache noch einen Schritt weiter: Offenbar bearbeiten Kim und Co. jetzt auch die Schnappschüsse von ihren Kindern! Das will eine Instagram-Seite nun aufgedeckt haben.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de