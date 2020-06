Diese Worte sind wirklich bewegend. Dass sich Anna Wilken (24) Nachwuchs wünscht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil: Mit ihrem bislang unerfüllten Kinderwunsch geht sie ganz offen um. Fast alles teilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrer Community – und jetzt auch diese traurige Nachricht. Sie erlitt eine Fehlgeburt. In einem emotionalen Instagram-Beitrag spricht sie nun über diese schlimme Erfahrung: "Hey Ho kleiner Stern! Auch wenn du nicht mehr in meinem Bauch bist, wachst du über uns, oben am Himmel – unser Sternenkind. Du hast uns die schönste Freude bereitet, die glücklichsten Momente verschafft und doch auch den traurigsten.

