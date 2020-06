Chryssanthi Kavazi (31) feiert in Kürze ihr TV-Comeback! Die GZSZ-Schauspielerin hat im November 2019 einen Sohn zur Welt gebracht und ging deshalb für einige Monate in Babypause. Ende April kündigte sie zur Freude vieler Fans dann jedoch an: Sie werde schon bald wieder in ihrer Rolle als Laura zu sehen sein – und kehre mit einem "großen Knall" zurück! Inzwischen ist Chryssanthi zurück am Set – und gibt neue Hinweise auf Lauras nächste Abenteuer...

In einem Gespräch mit RTL.de berichtet die frisch gebackene Mutter freudestrahlend von ihrer GZSZ-Rückkehr: "Ich hatte heute meinen ersten Drehtag. Ich war sau aufgeregt, es hat so viel Spaß gemacht!" Sie freue sich sehr auf die nächste Zeit – und dürfte auch die Vorfreude der Fans anstacheln: Immerhin heizt sie Gerüchte um Liebesgeschichten ihrer Rolle an: "Geht mit Laura und Felix was? Oder geht auch mit Philip und Laura was? Ich habe da so was munkeln gehört, aber ihr müsst einschalten. Dann sei ihr schlauer!"

Für Laura wird aber nicht nur das Wiedersehen mit ihren Ex-Partnern ziemlich spannend – in Berlin wartet auch ein weiterer wichtiger Mensch auf sie: Ihr Halbbruder Moritz! Dem wird die ursprünglich dunkelhaarige Laura dann aber wohl in einem neuen Look begegnen. Denn die Beauty kehrt mit hellbrauner Lockenmähne zurück in die Hauptstadt!

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der "Der Fall Collini"-Premiere

Chryssanthi Kavazi im Juni 2020

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Gamze Senol im Juli 2019 in Berlin



