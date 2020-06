Wow! Rebel Wilson (40), die vor allem durch ihre Rolle der Fat Amy in der musikalischen Erfolgskomödie Pitch Perfect berühmt geworden ist, erstaunte vor ein paar Monaten ihre Fans mit einer unerwarteten Ankündigung: Sie will Gewicht verlieren! Mittlerweile hat die Blondine schon über 20 Kilo abgenommen. Und wie neue Schnappschüsse beweisen, fühlt sich die Schauspielerin anscheinend mehr als pudelwohl mit ihrer schlankeren Figur.

Auf Instagram hat Rebel eine Reihe von Bildern gepostet, auf denen sie ihren Körper in einem tief ausgeschnittenen, blauen Kleid gekonnt in Szene setzt. Auf einer der sexy Aufnahmen posiert der "Bridesmaids"-Star ganz besonders verführerisch: Die 40-Jährige gewährt nicht nur großzügige Einblicke in ihr Dekolleté, sondern blickt auch aufreizend durch eine ihrer Haarsträhnen hindurch in die Kamera. Allerdings möchte sie damit nicht nur ihre Abnehmerfolge zur Schau stellen, sondern nutzt die Gelegenheit auch gleich, um Werbung für ihr neues Projekt zu machen: "LOL" – eine von ihr moderierte Serie, in der Comedians darum wetteifern, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Ein paar der Bilder zeigen Rebel auch in Begleitung eines gut aussehenden Mannes. Er ist jedoch kein Unbekannter, sondern der Schauspieler Hugh Sheridan. Laut Daily Mail sind die beiden gebürtigen Australier schon seit Jahren befreundet und trainieren momentan fleißig zusammen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson in Sydney im Juni 2020

Getty Images Rebel Wilson bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Hugh Sheridan in Sydney im Juni 2020



