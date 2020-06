Auch diese beiden haben nach Are You The One? zusammen gefunden. Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) wollten in dem Kuppelformat nicht nur Geld, sondern auch ihr Perfect Match finden. Nachdem ihre Kollegen Dominic Ewig (24) und Melissa (23) gerade erst ihre Liebe öffentlich machten, ziehen die beiden jetzt nach. Die Reality-TV-Bekanntheiten verraten, wie es nach der Show für sie weiterging: Kevin und Kathi sind ein Paar!

Das machte der dunkelhaarige Hottie jetzt auf seinem Instagram-Account offiziell. "Heute kann ich stolz sagen, dass ich glücklicher bin als je zuvor, mit Kathi an meiner Seite ist einfach alles schöner", schwärmt er unter einem Pärchen-Pic mit seiner Liebsten. Er könne nach wie vor noch nicht begreifen, dass er in dem Format sein Glück gefunden habe. Doch die beiden scheinen einfach zusammen zu gehören: "Die Interessen, der Humor und einfach alle anderen Aspekte passten einfach wie Arsch auf Eimer", erklärt er in seinem Statement. Auch die magischen drei Worte lässt er am Ende seiner Liebeserklärung fallen.

Auch die Blondine richtet auf ihrem Profil rührende Worte an ihren neuen Partner. "Du gibst mir so viel, ich fühle mich bei dir sicher und geborgen, ich habe endlich das Gefühl angekommen zu sein", schreibt Kathi. Und sie denkt offenbar schon an eine Familienplanung mit ihrem Freund: Die Geschichte ihres Kennenlernens wolle sie nämlich irgendwann ihren gemeinsamen Kindern erzählen.

