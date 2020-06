Cardi B (27) steht auf freche Farben! Die Rapperin scheint ein echtes Cha­mä­le­on in Sachen Umstyling zu sein. Mal lang, mal kurz, in Sachen Typveränderung schreckt die Musikerin offenbar vor nichts zurück. Auch schrille Looks und bunte Perücken sind genau nach ihrem Geschmack. Offenbar hatte Cardi jetzt mal wieder Lust auf eine Veränderung in auf dem Kopf. Im Netz präsentiert sie sich nun mit einer farbenfrohen Frisur.

Auf ihrem Instagram-Kanal lud die Sängerin nun einen Schnappschuss von sich hoch, der sie im knappen weißen Bikini mit pink-rotem Pixie-Cut zeigt. Ihre sexy Pose unterstreicht, wie wohl sie sich mit ihrem neuen Look fühlt. Selbstbewusst blickt Cardi zu Seite und setzt dabei besonders ihren üppigen Hintern in Szene. Als Betrachter weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Ihre Community ist begeistert von der neuen Frisur und der knalligen Farbe. Sie kommentieren den Beitrag mit jeder Menge Herz-Emojis und Flammensymbolen.

Lange hielt es Cardi offenbar nicht mit der pink-roten Veränderung auf ihrem Kopf aus. Nur wenige Stunden später teilte sie ein Video von sich mit blauen Haaren. Offenbar langweilte sich die 27-Jährige schon nach kurzer Zeit und wollte wieder etwas Neues in Sachen Styling ausprobieren.

Anzeige

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im Mai 2020

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de