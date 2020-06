Francesca Farago und Harry Jowsey gehen getrennte Wege! Dabei schien anfangs alles perfekt zu sein: Die Singles lernten sich in der Netflix-Serie "Finger weg!" kennen. Der gebürtige Australier und die Kanadierin verließen die Kuppelshow als Paar. Bei der Reunion machte Harry seiner Ex-Freundin sogar einen Heiratsantrag. Doch die Liebe sollte nicht lange anhalten. "Harry und ich sind nicht mehr zusammen", teilte das Model in einem YouTube-Video mit. Laut der Beauty habe Harry die Beziehung beendet. "Die Situation ist scheiße, und nur Francesca und ich kennen das volle Ausmaß dessen, was passiert ist", rechtfertigte sich der Hottie in seiner Instagram-Story.

