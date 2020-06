Auf Tyrell Robinson wartet offenbar eine Gefängnisstrafe. Der Engländer dürfte vielen vor allem als ehemaliger Stürmer des FC Arsenal bekannt sein. In dem britischen Verein war der 22-Jährige bis 2017 unter Vertrage gewesen, bis er dann bei Bradford City unterschrieben hatte. Jetzt machte Tyrell aber nicht mit seinem Talent auf dem Rasen auf sich aufmerksam: Der gebürtige Brite steht wegen Sex mit einem minderjährigen Kind vor Gericht.

Laut TMZ musste sich der Fußballer am Dienstag vor dem Bradford Crown Court in England der Anklage stellen. Tyrell hatte sich schuldig bekannt, mit einem 14-jährigen Teenager sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben. Im August 2018 soll sich der mutmaßliche Vorfall ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft will das Nachwuchs-Talent wegen "penetrativer sexueller Aktivität mit einem Kind" hinter Gitter bringen.

Außerdem soll er ein unangemessenes Foto von einem Kind gemacht haben und diese Aufnahme sogar verbreitet haben. 2017 hatte der Flügelspieler eine Anklage bezüglich eines unanständigen Fotos noch vehement abgestritten. Mit seinem Schuldbekenntnis wurde er nun als Sexualstraftäter registriert und muss auf sein endgültiges Urteil warten.

Getty Images Der Fußballer Tyrell Robinson

Getty Images Victor Mendiond und Tyrell Robinson (rechts)

Getty Images Tyrell Robinson im April 2016



