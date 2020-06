Auf Bibi Claßens (27) YouTube-Kanal ist gut nachzuvollziehen, dass jeder mal klein anfängt! Im vergangenen Mai zeigte die Influencerin ihren 5,9 Millionen Abonnenten ihr XXL-Anwesen – auf den 500 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich unter anderem vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, ein eigener Pool und vor allem mittlerweile legendäre 40 Meter Einbauschränke. Vor nur sieben Jahren sah das ganz anders aus: 2013 drehte sie mit ihrem Partner Julian (27) eine Wohnungs-Tour. Damals lebten die beiden in einer kleinen Dachgeschoss-Bleibe mit einem Schlafzimmer, das man über eine Leiter erreicht! "Echt krass, wie sich die Lebensumstände innerhalb von fünf bis sechs Jahren verändern können und wie viel man in so kurzer Zeit erreichen kann", erkennt einer von vielen Kommentatoren des alten Clips an.

