Patricia Blanco (49) hat den ersten Heiratsantrag ihres Lebens bekommen! Ihr Partner Andreas Ellermann nutzte seinen 55. Geburtstag am Dienstag dazu, ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Erst seit einem Jahr sind die beiden ein Paar, allzu lange habe die Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin allerdings nicht überlegen müssen, ob sie den Entertainer heiraten will – sie sagte "Ja", wie Bild berichtete: "Das ist die erste Verlobung in meinem Leben, ich habe nicht eine Minute gezögert. Andreas ist der Mann meines Lebens." Dass sie den Verlobungsring aus Platin, der mit einem Diamanten besetzt ist, annahm, überrascht wenig, denn die Beziehung der Turteltauben begann schnell sehr ernst zu werden, so zog die 49-Jährige nach nur drei Monaten zu ihrem Andi nach Hamburg. Eine Sache stört die Braut in spe jedoch: Dass ihr Vater Roberto Blanco (83) nicht dabei war. Zwischen ihr und dem Schlagerstar herrscht seit Jahren Funkstille.

