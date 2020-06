Was für eine zuckersüße Überraschung: Amira (27) und Oliver Pocher (42) haben live im TV verkündet, dass sie ein zweites Kind erwarten! In ihrer Late-Night-Show Pocher – gefährlich ehrlich! ist es nur so aus ihnen herausgesprudelt. "Amira moderiert heute zu zweit, wir sind heute also insgesamt zu dritt", lauteten Olis vielsagende Worte. Und tatsächlich – nur wenig später hat die 27-Jährige diese süße Neuigkeit im Netz selbst bestätigt. Auf zahlreiche Glückwünsche mussten die beiden auch nicht lange warten – vor allem Olis Kumpel Pietro Lombardi (28) war total aus dem Häuschen...

