Was für ein schönes Liebes-Jubiläum! Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihr Daniel (46) verzaubern regelmäßig die Royal-Fans Europas und gelten als absolutes Traum-Duo. Ihre Liebes-Geschichte gleicht einem Märchen: Die Thronnachfolgerin Victoria verliebte sich in einen einfachen Fitness-Trainer. Am 19. Juni feiert das Paar nun seinen zehnten Hochzeitstag – und überzeugt damit auch die letzten Kritiker vom Bestand seiner Beziehung. Zu diesem feierlichen Anlass gibt es nun brandneue Pärchenfotos von der 42-Jährigen und ihrem Liebsten!

