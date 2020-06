Was lief wirklich zwischen Marco und Lena? Bei M.O.M – Milf oder Missy knistert es zwischen den beiden schon ab dem ersten Moment. Seit der ersten Show zählt die 27-Jährige zu Markos Favoritinnen. Beim ersten Übernachtungsdate mit seiner Auserwählten macht er auch schnell deutlich: Er möchte Sex mit der Blondine haben. Gegenüber Promiflash verraten die zwei jetzt, was in der Nacht tatsächlich gelaufen ist.

Im Promiflash-Interview gibt sich der 28-Jährige etwas wortkarg und will mit den Details über den Abend offenbar nicht rausrücken – was genau abseits der Kameras passiert ist, behält er für sich: "Nur Lena und ich wissen das, und so sollte es auch bleiben", lautet die knappe Antwort des Personal Trainers. Lenas Charakter würde ihm sehr gefallen, und ihre Art sei für ihn besonders anziehend.

Für Lena sei es die perfekte Location gewesen und die beiden würden einfach die gleichen Ansichten hinsichtlich Beziehung und Familie teilen. Außerdem könne sie mit Marko viel lachen. "Es war rundum ein schöner und lustiger Abend", resümiert sie zufrieden. Mit dem Münchener intim zu werden, könne sie sich durchaus irgendwann vorstellen, wenn sie sich besser kennengelernt haben. "Wir harmonieren sehr gut zusammen. Natürlich finde ich ihn auch sehr attraktiv und anziehend", schwärmt die Kuppelshow-Teilnehmerin.

Joyn / Benedikt Müller Joyn/Florian Haas/Paul Bunne

Joyn Lena und Marko, Kandidaten von "M.O.M"

Joyn Lena und Marko in der siebten Folge von "M.O.M"



