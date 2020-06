Bis zur großen Hochzeit im TV wollten Michael Wendler (47) und seine Laura (19) einfach nicht mehr abwarten. Das Paar gab sich am vergangenen Freitag in Florida bereits standesamtlich das Jawort. Auf Instagram schrieb die glückliche Neu-Ehefrau dazu: "Mein erster Tag als Michas Frau. Aaaahhhhh, ich liebe meinen Mann so sehr." In ihrer Bio vermerkte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin bereits ihren neuen Namen: Laura Sophie Norberg.

