Es ist der Streifen, der aktuell alle Netflix-Zuschauer in Bann zieht! Im erotischen Drama 365 Days fehlt es weder an Spannung oder Romantik – und mit Michele Morrone sowie Anna Maria Sieklucka auch nicht an attraktiven Hauptdarstellern. Trotzdem muss die Story um Mafiaboss Massimo, der die Italienurlauberin Laura entführt und für sich gewinnen will, jede Menge Kritik einstecken: In den Augen einiger Zuschauer verherrliche die Geschichte Entführungen und das Stockholm-Syndrom. Dennoch können die Fans ein Sequel kaum erwarten. Promiflash enthüllt, auf was sie sich freuen können!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de