Am Freitag ließen Michael Wendler (47) und seine Laura (19) ihren Worten Taten folgen. Vor einigen Wochen hatten sich der Schlagerstar und die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin miteinander verlobt. In Florida gingen sie nun bereits standesamtlich den Bund fürs Leben ein. Laura ist inzwischen also keine Müller mehr, sondern eine Norberg – so heißt der Wendler mit bürgerlichem Namen. Um den besonderen Tag gebührend zu feiern, warf sich die ehemalige Schülerin in ein ziemlich heißes Outfit.

Nach dem Jawort führte Michael seine Angetraute schick zum Essen aus. Dazu erschien Laura in einem schwarzen und schulterfreien Mini-Kleid mit Volants unterhalb des Schlüsselbeins. Für die Extra-Hingucker sorgten schwarze Highheels und eine glitzernde kleine Handtasche. Besonderes Accessoire: natürlich der neue funkelnde Ehering der Wahl-Amerikanerin, der sich neben ihrem Verlobungsschmuckstück bestens machte.

Nach dem Dinner ging es dann mit deutlich weniger Stoff weiter. Die frisch Vermählten ließen den Abend entspannt im Whirlpool ausklingen. Wie wenig Kleidung da genau zum Dresscode gehörte? Das ließ das Paar nicht durchblicken.

TVNOW Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Eheringe von Michael Wendler und Laura

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020



