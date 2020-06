Es war die erste Show ihrer Art im deutschen Fernsehen! Bei Are You The One? mussten insgesamt 21 flirthungrige Singles in einer Traumvilla ihre von Experten ermittelten Perfect Matches finden. Bei der etwas anderen Partnersuche wurde selbstverständlich gefummelt, gelästert und auch Konflikte blieben nicht außen vor. Promiflash fasst die größten Kracher der Staffel zusammen – inklusive der Summe, die die Kandidaten am Schluss abgestaubt haben.

