Zwischen 2015 und 2020 war Margot Robbie (29) laut PartyCasino an 19 Produktionen beteiligt: Sie spielte in 15 Filmen mit, hatte zwei Cameo-Auftritte, war für einen Film nur als Produzentin tätig und war in einem Kurzstreifen zu sehen – keine andere Schauspielerin war in den vergangenen fünf Jahren fleißiger als sie. Aber wie begann die Karriere der Australierin? 2013 hatte Margot als 23-Jährige ihren Durchbruch: An der Seite von Leonardo DiCaprio (45) und Jonah Hill (36) spielte sie in "The Wolf of Wall Street" mit. Der bisherige Höhepunkt ihrer Laufbahn: 2018 wurde sie für ihre Darstellung in "I, Tonya" zum ersten Mal für einen Oscar nominiert.

