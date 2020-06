So sieht Sarah Lombardis (27) neues Domizil aus! Anfang Juni hatte die Sängerin ihren Followern im Netz einen ersten Einblick in ihre Wohnung gewährt, die sie für sich, ihren Sohn Alessio (5) und offenbar auch ihren Freund Julian Büscher (27) ausgewählt hat. Das Apartment war zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht eingerichtet. Inzwischen stehen aber alle Möbel an Ort und Stelle – weshalb die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin nun eine kleine Roomtour dreht!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de