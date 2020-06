Valentina Pahde (25) bekommt ihre eigene Serie – und zwar über ihre GZSZ-Figur Sunny Richter! Seit 2015 verkörpert die Blondine in der Vorabendserie die Enkelin von Jo Gerner und entwickelte sich rasch zum Zuschauerliebling. Im Promiflash-Interview im Januar teaserte sie eine Überraschung an: "Dieses Jahr kommt ein ganz ganz tolles Projekt auf mich und vor allem auch auf die Fans und Zuschauer zu, darauf freue ich mich schon sehr." Und nun ist endlich klar, was die 25-Jährige damit meinte! Valentinas GZSZ-Rolle bekommt nämlich eine eigene Show: "Das wird eine Event-Serie, die den Namen ‘Sunny’ trägt, was für mich natürlich eine wahnsinnig große Ehre ist, weil ich den letzten fünfeinhalb Jahren mit meiner Rolle zusammengeschmolzen bin", sagte sie gegenüber RTL.

