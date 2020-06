Könnte diese Liebe in der Realität bestehen? In der neuen Joyn-Datingshow M.O.M scheint Senior Felix seine Favoritin bereits gefunden zu haben: Michelle! Die Blondine war nicht nur die erste Kandidatin, die der Berliner geküsst hat, sondern er hat die Tattooliebhaberin auch zu einem Übernachtungsdate eingeladen. Keine Frage, zwischen ihnen sprühen die Funken – einziges mögliches Hindernis: Er ist 57 und sie ist 27 Jahre alt. Gegenüber Promiflash verriet Felix, wie er über den Altersunterschied denkt!

Trotz der 30 Jahre, die ihn und Michelle trennen, glaubt der Architekt, dass eine Beziehung zwischen ihm und der Visagistin funktionieren könnte. "Nicht das Alter schafft die Kompatibilität, sondern die Lebenserfahrung und der Lebensplan. Wenn sich beides zur gleichen Zeit trifft, kann alles passieren", sagte er dazu gegenüber Promiflash.

Felix kam aber auch einer anderen Kandidatin ziemlich nah. Mit der 40-jährigen Anna hatte er ein heißes Date, bei dem Bodypainting auf dem Programm stand. Was gefällt dem Bartträger an der Schauspielerin und Kellnerin? "Anna ist ein Mensch, der unglaublich vor Lebensfreude strotzt, der unkompliziert ist und mit dem man Pferde stehlen kann", so Felix gegenüber Promiflash.

"M.O.M" – immer freitags eine neue Folge auf Joyn.

Anzeige

Joyn Michelle und Felix, Kandidaten bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Felix und Michelle in der fünften Folge von "M.O.M"

Anzeige

Joyn Anna und Felix bei "M.O.M"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de