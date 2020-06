Seit dem vergangenen Wochenende ist es offiziell: Laura Müller (19) heißt nach ihrer Heirat mit Schlagerstar Michael Wendler (48) nun Norberg mit Nachnamen. Für die Ex des Musikers, Claudia Norberg (49), ist damit der Worst Case eingetreten. In einem Interview mit Bild macht sie ihrer Enttäuschung und Wut nun ordentlich Luft und lässt kein gutes Haar an Micha und Laura: "Ich empfinde das als egoistisch, oberflächlich, künstlich und rücksichtslos. Ich hätte ein Problem damit, die Identität der Exfrau anzunehmen. Bei Laura scheint das nicht der Fall zu sein!"

