Erneuter Urteilsspruch im Prozess um die tote Ex-Schwer verliebt-Kandidatin Sarah H. (✝32)! Die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin kam vor knapp vier Jahren ums Leben – kurz zuvor wurde sie von ihrem Partner Axel G. gefoltert und ausgepeitscht. Der IT-Fachmann wurde in erster Instanz zu fünf Jahren Haft verurteilt, doch er legte Revision ein. Nun fiel ein erneuter Richterspruch – und der ist deutlich milder: Wie der Nordkurier berichtete, wurde Axel G. wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gesprochen. Das Landgericht Neubrandenburg verhängt eine Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro.

