Was hören Menschen, wenn sie gerade Sex haben? Der R&B-Sänger The Weeknd (30), der mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye heißt, konnte schon einige Erfolge in seiner Karriere feiern. Nicht nur ist der Musiker ein dreifacher Grammy-Gewinner, sondern er wurde sogar schon für einen Oscar nominiert. Jetzt kann sich der gebürtige Kanadier über einen etwas anderen Erfolg freuen: Seine Songs sind sehr beliebt auf Sex-Playlisten!

Eine Studie der Dessous-Firma Pour Moi hat über 300.000 Songs analysiert, die auf diversen Musikwiedergabelisten auf Spotify verwendet wurden. Durch die Daten hat das Unternehmen selbst eine Top-10-Tabelle der Lieder erstellt, die anscheinend am meisten beim Sex gehört werden. Das Ergebnis: Zu der Hintergrundmusik von "All the Time" von Jeremih schlafen US-Bürger am häufigsten miteinander. Der zweite, dritte, siebte, zehnte und elfte Platz geht allerdings an The Weeknd. Damit ist er der Künstler, der am häufigsten auf Listen auftaucht, die Amerikaner in romantische Stimmung bringen.

Die einzigen beiden weiblichen Künstlerinnen, die in der Aufstellung zu finden sind: Beyoncé (38) und Rihanna (32). Letztere belegt Platz sechs in Auflistung. Die "Rude Boy"-Hitmacherin findet sich außerdem auf Rang zwei wieder, wenn es um die Songs geht, die am häufigsten beim Masturbieren gehört werden.

Anzeige

Getty Images The Weenknd bei der Victoria's Secret Fashion Show in Paris im November 2016

Anzeige

Getty Images The Weeknd auf der Met Gala in NYC im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Rihanna bei einem Event in Hollywood im November 2019

Ist Musik von The Weeknd auch auf eurer Playlist? Ja, natürlich! Nein, das ist nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de