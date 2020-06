Claudia Obert (58) plaudert erneut über Intimes! Dass die Unternehmerin mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch in Sachen Sex und Männer redet die Society-Lady nicht lange um den heißen Brei herum. Zuletzt lieferte die Mode-Expertin während ihres Aufenthalts bei Promis unter Palmen und als Überraschungsgast bei Big Brother ordentlich ab. Jetzt überraschte die Lebefrau mit einer weiteren persönlichen Vorliebe: Claudia schaut gerne Pornos!

Offenbar flimmern bei Claudia nicht nur Reality-Formate über den privaten Bildschirm – im Gegenteil: Die Selfmade-Millionärin genießt laut eigener Aussage ab und an auch mal ein erotisches Filmchen auf der Couch. Dieses erstaunliche Bekenntnis gab die 58-Jährige jetzt in einem knappen VIP-Verhör von RTL ab. Dabei favorisiert die Champagnerliebhaberin sogar eine ganz bestimmte Plattform: "Auf youporn.de", verriet sie. Als Antörner kämen ihr die Aufnahmen nämlich gerade recht.

Doch auch in Claudias Liebesleben läuft nicht immer alles rund. In der Vergangenheit ist die berühmte Dauer-Singlefrau schon das eine oder andere Mal enttäuscht worden. Im neuen TVNow-Format The Diva In Me erinnerte sich die Wahl-Hamburgerin unter anderem an ihre ersten Beziehungen: "Es gab auch zwei, die mir das Herz herausgerissen haben!"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im April 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit



