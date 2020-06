Schwere Vorwürfe gegen Chris D'Elia. Vielen dürfte der Komiker aus der zweiten Staffel der Netflix-Stalker-Serie You bekannt sein. In dem Streaming-Hit spielt Chris einen Comedian namens Henderson, der minderjährige Mädchen in seine Villa einlädt und ihnen dort K.-o.-Tropfen verabreicht. Daraufhin fotografiert er die jungen Frauen und bewahrt die Nacktfotos auf. Jetzt soll aus dieser Fiktion bittere Realität geworden sein: Chris soll minderjährige Mädchen sexuell belästigt haben.

Der Comedian soll im Internet Kontakt zu weiblichen, jungen Fans gesucht haben. Er habe Nacktfotos von ihnen verlangt oder wollte sie zu sexuellen Handlungen mit ihm überreden. Auf Twitter postete ein Mädchen mutmaßliche Chatverläufe zwischen sich und dem Schauspieler. "Stell dir vor, du bist 16 und wirst von einem Stand-up-Comedian angemacht, der doppelt so alt ist wie du", schrieb sie dazu. Daraufhin meldeten sich weitere mögliche Opfer, die von seinem offiziellen Social-Media-Account und auch seiner privaten Telefonnummer angeschrieben worden waren.

Chris äußerte sich bereits zu den Vorwürfen und stritt sie vehement ab. "Ich weiß, dass ich im Laufe meiner Karriere Dinge gesagt und getan habe, die Menschen verletzt haben könnten, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt wissentlich minderjährige Frauen verfolgt", stellte er gegenüber Deadline. Alle seine Kontakte seien einvernehmlich und legal gewesen.

Chris D'Elia, Komiker

Der Comedian Chris D'Elia im August 2018

Der Schauspieler und Komiker Chris D'Elia



