Haben sich bei Beauty & The Nerd etwa zwei leidenschaftliche Lover gefunden? In der letzten Folge feierten die Teilnehmer eine wilde Party mit dem einen oder anderen Cocktail in der Hand. Die letzten zwei Stehenden waren die Konkurrenten Chris Grey und Victoria – ein heißes Gespräch entwickelte sich, in dem der Ex-Temptation Island-Verführer der Beauty ein verlockendes Angebot machte: "Bitte, f**k mich jetzt", sagte er. Promiflash hat bei den beiden nachgehakt, was an dem Abend genau zwischen ihnen gelaufen ist.

Vic lehnte den Vorschlag bereits im Gespräch während der Sendung ab. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Ich [war] sehr überrascht, dass ein Mann mir so direkt ins Gesicht sagen kann, was er will." Es sei eine charmante Einladung gewesen, da Chris den Satz immerhin mit "Bitte" anfing, scherzte die Brünette. Chris sah die Situation ein wenig ernster: "Leider sieht man nicht die ganze schöne Unterhaltung. Es war eine heiße Neckerei, die sich hochgeschaukelt hat", meinte er. Die beiden Hotties scheinen sich trotzdem in einer Sache einig zu sein: Sie seien zwar nicht der jeweilige Typ des anderen, aber abgeneigt voneinander seien sie auch nicht.

Das ist nicht das erste Mal, dass Chris die Villa aufmischte. Er hat bereits zuvor die Nerds und vor allem die Beautys sprachlos gemacht: Der Muskelmann ist seinem Beruf als Stripper nachgegangen und hat für die Ladys einen heißen Striptease hingelegt – er zog sogar komplett blank.

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, Beauty & The Nerd-Kandidatin

Anzeige

Instagram/chrisgrey___ Chris Grey, August 2019

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, Beauty & The Nerd-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de