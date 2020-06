Sie liebt es einfach, neue Styles auszuprobieren! Kim Kardashian (39) ist für ihre extravaganten Looks bekannt. Seien es ihre Haare, die von schwarz auf platinblond gefärbt werden, oder auch ihre Outfits, die ihren heißen Körper perfekt in Szene setzen – der Reality-TV-Star zeigt sich von allen Seiten. Jetzt wagte sich die Jurastudentin mal an einen ganz anderen Stil. Kim rockte den Cowboy-Look!

Auf Instagram teilte die vierfache Mutter zwei Bilder von sich, auf denen sie lässig vor der Kamera posiert. Kim trägt eine beige Hose in Lederoptik – der Hingucker sind definitiv die Fransen an ihrem Beinkleid. Dazu kombinierte sie ein enges Top, das ihre schmale Taille betont, und passende Cowboystiefel. Außer den zahlreichen Fans scheint auch Kims jüngere Schwester Khloé (35) von dem Look überzeugt zu sein: "Verdammt", schrieb der Keeping up with the Kardashians-Star.

Doch Kim schafft es nicht immer, nur positive Resonanz für ihr Aussehen zu erhalten. Zuletzt wurde sie von ihren Followern kritisiert, da sie einen Beitrag geteilt hatte, wo sie in einem engen Korsett zu sehen war. Mit diesem Look habe die 39-Jährige mit ihrer superschlanken Taille ein unrealistisches Ideal vermittelt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Saint, Chicago, North und Psalm im Mai 2020

Getty Images Kim und Khloé Kardashian bei einem Event in New York, 2017

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian, Juni 2020



