Jude Law (47) hatte offenbar keine Lust mehr, den Namen seiner Ex jeden Tag zu sehen! Von 1997 bis 2003 war der Schauspieler mit seiner Kollegin Sadie Frost (55) verheiratet gewesen. Mit der Britin hat der "Liebe braucht keine Ferien"-Star nicht nur drei gemeinsame Kinder: Der Londoner ließ sich für seine Verflossene zu Zeiten ihrer Liebe sogar ein Tattoo mit ihrem Namen stechen. Doch das ist nun, genau wie die Beziehung, Geschichte: Jude hat sich das Körperkunstwerk covern lassen – und zwar offenbar schon vor einigen Jahren!

"Du bist gekommen, um alle anzuturnen. Sexy Sadie", hatte noch zuletzt in Tinte auf dem Unterarm des 47-Jährigen gestanden. Doch die Zeile, die ursprünglich aus dem Song "Sexy Sadie" von den Beatles stammt, ist auf aktuelleren Bildern, die Daily Mail vorliegen, nicht mehr zu sehen: Stattdessen prangt dort nun ein übergroßer blauer Fisch sowie ein Dreieck in 3D-Optik. Und diese Motive sind offenbar gar nicht so neu: Auch auf Fotos von 2018 ist das Cover-Tattoo des Frauenschwarms schon zu sehen.

Obwohl Jude den Namen seiner Ex von seinem Körper verschwinden ließ, ist die Verbindung der beiden heute recht gut: In einem Interview erklärte Sadie vor einigen Jahren sogar, der Hottie sei die Liebe ihres Lebens gewesen. "Er ist ein wundervoller Vater. Ich respektiere ihn wirklich sehr. Wir haben eine wirkliche gesunde Beziehung zueinander!", versicherte sie.

XPOSURE / Action Press Jude Law 2004 in London

MEGA Jude Law 2018 beim Einkaufen

Getty Images Jude Law und Sadie Frost bei der "Road To Perdition"-Premiere, 2002

