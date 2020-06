Nadine Wimmer ist seit Kurzem Berlinerin. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zog aus ihrer Heimat München in die Hauptstadt – und zwar in die Wohnung ihrer Ex-GNTM-Mitstreiterin Mareike Lerch und deren Verlobtem Philipp Herder. Promiflash verrät der Unternehmer, was er von der neuen Wohnkonstellation hält: "Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wohne jetzt mit zwei wunderschönen Katzen zusammen, einem supersüßen Mops und zwei sehr attraktiven und sehr netten Damen."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de