Diese Aktion hatte üble Folgen für Katja Krasavice (23)! Die "Dicke Lippen"-Interpretin ist seit Jahren Deutschlands erfolgreichste Erotik-YouTuberin. Auch als Musikerin hat die Blondine sich längst einen Namen gemacht und landet regelmäßig in den Singlecharts weit oben. Ihr Markenzeichen auch in dieser Branche: So wenig Klamotten wie möglich! Schon in ihrer Jugend liebte sie es, sich freizügig anzuziehen. Und das wurde mit einer bitteren Konsequenz bestraft: Katja flog von der Schule!

In ihrer Biografie Bitch Bibel erinnerte sich Katja an einen Lehrer zurück, mit dem sie auf Kriegsfuß stand. Nachdem er sie damals aufgefordert habe, sich "doch bitte weniger nuttig anzuziehen", rächte die 23-Jährige sich an ihn: Sie habe ein Foto von ihrer Oberweite – mit Socken und BH hochgepusht – gemacht und dieses auf Facebook gepostet mit den Worten, Herr Klemmprüde solle seinen Stock aus dem Arsch nehmen und zugeben, dass er auf sie stehe. Eine Reaktion ihres Lehrers folgt prompt. Er habe Katja ins Lehrerzimmer zitiert und ihr ein Ultimatum gestellt: "Entweder zöge ich mich in Zukunft anständig an und lüde keinerlei sexy Bilder mehr hoch oder ich müsse die Schule verlassen", erinnerte sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Katja musste nicht lange überlegen: "Nicht eine Sekunde lang dachte ich daran, mich anzupassen, never, never. Ich blieb, wie ich war, und flog noch in der gleichen Woche von der Schule." Rückblickend könne sie seinen Ärger wegen der Fotoaktion verstehen. Was die Influencerin aber bis heute wütend macht: Ihr Lehrer habe damals bei dem Gespräch alle ihre Social-Media-Pics ausgedruckt dabei gehabt und damit seinen Schulverweis begründet.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im März 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice mit ihrem Buch "Bitch Bibel"

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin



