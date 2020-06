Siria Campanozzi und Davide Tolone sind endlich wieder ein Paar! Kurz nachdem die beiden ihre Liebe bei Temptation Island auf die Probe gestellt hatten, sah das noch ganz anders aus: Die 20-Jährige war tief enttäuscht von ihrem Partner, weil der ihr zu heftig mit den TV-Verführerinnen geflirtet hatte. Er versuchte nach der Trennung alles, um sie zurückzuerobern. Vor Kurzem endlich mit Erfolg: Nach einem romantischen Date in der Schweiz wurde sie schwach. Zuvor waren noch Gerüchte aufgekommen, dass sich der angehende Friseur mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Jessica Fiorini getroffen hat und bei den beiden etwas laufen soll – die Blondine spielte allerdings Amor, wie er jetzt im Promiflash-Interview verriet: "Ich wollte nie was von ihr, sie wollte nie was von mir. Wir haben immer einen Plan gehabt – und zwar Siria zurückzubekommen. Sie hat mir Tipps gegeben und Locations gezeigt, in der Schweiz." Wie Siria auf die Spekulationen reagierte und wie sie zueinander gefunden haben, verraten sie nun ebenfalls!

