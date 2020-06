Auch die Reichen und Schönen wie Hollywood-Star Halle Berry (53) oder Topmodel Kate Moss (46) bleiben vor Schönheitsfehlerchen nicht verschont! Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Zeit, in denen man wieder die Schlappen, Sandalen und Tiptoe-Schühchen hervorholen und die nackten Füße zeigen kann. Wer sich dabei etwas gehemmt fühlt, dem sei nun gesagt: Auf die perfekten Zehen und Co. kommt es dabei längst nicht an. Promiflash zeigt euch vier Promis, die trotz skurriler Makel so gar kein Problem damit haben, ihre unperfekten Füße der Welt zu präsentieren!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de