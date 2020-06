Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) haben ihre Liebesreise bei der Kuppelshow Are You The One? begonnen. Mit viel Knutscherei und Gefummel hat das Pärchen sowohl die anderen Kandidaten als auch die Kameras um sich herum komplett ausgeblendet. Dass Kevin mit Nacktheit kein Problem hat, hat er bereits in der ersten Folge bewiesen, in der er seine Kehrseite beim Duschen stolz präsentierte. Kathi verriet Promiflash, wie ihre Angehörigen nach Kevins TV-Auftritt auf ihn reagiert haben.

"Meine Familie hat auch zuerst Kevins Popo kennenlernen dürfen und auch so ein paar schöne Sprüche", erzählte Kathi lachend in einem Promiflash-Interview. Bei der persönlichen Vorstellung habe sich der Soester dann von seiner anderen Seite gezeigt. "Sie sind alle positiv von ihm überrascht", lobte die 25-Jährige ihren Freund. Auch Kevin hat Kathi bereits seiner Familie vorgestellt und die scheint schon während der Sendung total von ihr begeistert gewesen zu sein. "Dann haben sie sie natürlich kennengelernt und feiern sie im echten Leben noch mehr als im Fernsehen", freute sich der Rettungssanitäter. Die beiden sind sich einig: "Es passt alles wie Arsch auf Eimer."

Bei dem verliebten Paar ist sogar das Heiraten mittlerweile ein Gesprächsthema. "Ich wäre davon auch nicht abgeneigt", offenbarte Kevin in seiner Instagram-Story. "Ja, also ich will auf jeden Fall heiraten", schloss sich Kathi dem an. Sie möchten sich aber erst einmal Zeit nehmen und alles auf sich zukommen lassen.

TVNOW Kathi und Kevin in der siebten "Are You The One?"-Folge

TVNOW Kathi und Kevin in der neunten "Are You The One?"-Folge

TVNOW Kathi und Kevin bei "Are You The One?"



