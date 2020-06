Dieser Anblick dürfte so manches Männerherz höherschlagen und die eine oder andere Frau vor Neid erblassen lassen. Lange Beine, ein durchtrainierter Bauch und eine lässige Pose – diese Netz-Schönheit weiß genau, wie sie sich für ein Posting perfekt in Szene setzen kann. Aber welche Influencerin relaxt hier wohl so entspannt neben dem Pool? Ein kleiner Hinweis: Sie nahm bereits an der Castingshow Germany's next Topmodel teil...

Hinter der XXL-Sonnenbrille verbirgt sich Darya Strelnikova, die Modelmama Heidi Klum (47) in der zehnten GNTM-Staffel von sich überzeugen wollte. Damals schaffte es das Model immerhin auf den fünften Platz – kurz vor dem großen Finale musste sich die Münchnerin dann geschlagen geben. Das Posieren hat Darya allerdings ganz offensichtlich nicht verlernt, wie ihr aktuelles Instagram-Foto beweist.

Dennoch scheint die Blondine inzwischen keinen professionellen Modeljobs mehr nachzugehen. Stattdessen konzentriert sich Darya, wie es aussieht, hauptsächlich auf ihren Social-Media-Account – ihre über 260.000 Follower dürfte es freuen.

