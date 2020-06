Julita (21) und ihr Freund Florian plaudern Bett-Geheimnisse aus! Anfang Juni ist die YouTuberin, die bürgerlich Julia Schulze heißt, zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt ihres Sohnes Leonard wollen die jungen Eltern ihre Follower regelmäßig an ihrem Leben mit zwei Kindern teilhaben lassen. Darum beantworteten sie in einem neuen Video nun Fragen aus ihrer Community – und manche hatten es ganz schön in sich: Unter anderem wollten ihre Fans wissen, wie ihr erster Sex nach der Entbindung gewesen war...

Bei der Antwort waren sich Julia und Florian einig: "Es war toll", bestätigten sie unisono auf YouTube. Für die 21-Jährige sei vor allem toll gewesen, endlich wieder ohne Babybauch Sex haben zu können, weil man mit vorsichtig sein und aufpassen müsse. "Es war vieles nicht möglich – Leute, wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, wie das ist", ergänzte ihr Partner und Julita fügte noch hinzu: "Für mich war es gefühlsmäßig, als wäre es wieder mein erstes Mal gewesen."

Auch wenn der fehlende Babybauch im Bett eine Erleichterung ist, fehlt er der YouTuberin auch manchmal: "Jetzt ist mein Bauchi einfach weg, ich vermisse ihn schon", gestand die dunkelhaarige Schönheit vor Kurzem in ihrer Instagram-Story.

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official Florian und Julita im Mai 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem neugeborenen Sohn, Juni 2020



