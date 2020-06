Yeliz Koc (26) betört ihre Fans mit einem Schnappschuss! Auf ihrem Social-Media-Kanal demonstriert die 26-Jährige regelmäßig, wie gut sie in Form ist. Mit ihren Fotos bringt sie vor allem die männlichen Follower ordentlich ins Schwitzen. Dabei geizt die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nicht mit ihren Reizen und präsentiert stolz ihr pralles Dekolleté. Der neueste Post der Brünetten ist da keine Ausnahme.

Auf ihrem Instagram-Kanal lud die Reality-TV-Darstellerin nun ein Selfie von sich hoch, auf dem sie in Unterwäsche selbstbewusst vor ihrem Spiegel posiert. Das blaue Bandeau schaffte es kaum, die Oberweite der Influencerin zu bedecken, und so herrscht ordentlich Underboob-Alarm bei der 26-Jährigen. Ihr sexy Foto kommentierte die Ex von Johannes Haller (32) mit einem motivierenden Statement: "Ich kann und ich will! Ende der Geschichte." Ihre Community ist begeistert von diesem Anblick und überschüttet die Hundemama mit jeder Menge Komplimenten. "Du bist so wunderschön" und "Heftiger Body", lauten nur zwei der zahlreichen Antworten auf den Beitrag.

Nach der Trennung von Johannes genießt die Beauty ihren Alltag ohne Partner offenbar in vollen Zügen. "Momentan bin ich glücklich single und konzentriere mich auf mein Leben", hatte Yeliz ihre Abonnenten auf Instagram wissen lassen. Dennoch würde sie sich natürlich freuen, wenn sie bald den Richtigen kennenlernen würde.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020



