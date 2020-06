Shane Dawson (31) rechnet eiskalt mit der Beauty-Community auf YouTube ab! Für eine Doku-Serie tauchte der Videoproduzent 2019 an der Seite von Make-up-Guru Jeffree Star (34) in die Welt der Kosmetik ein – und brachte sogar eine eigene Kollektion heraus! Doch diese Erfahrung ist dem Webstar nicht wirklich in guter Erinnerung geblieben. Auf Twitter holt er jetzt zum Rundumschlag aus und schreibt: "Die Beauty-Gurus, die immer in Skandale verwickelt sind, sind verdammt noch mal alle gleich. Sie sind alle aufmerksamkeitsgeile, [...] rachsüchtige und falsche Zeitbomben, die kurz davor sind, zu explodieren. Ich bin fertig mit denen!" Doch was genau steckt hinter diesem Statement?

